Romania: ministra Esteri incontra direttore regionale Organizzazione internazionale migrazioni

- La ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, ha incontrato Ola Henrikson, direttore regionale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per l'Unione Europea, lo Spazio economico europeo (See) e la Nato. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. Odobescu ha accolto con favore la “pronta risposta” delle agenzie del sistema delle Nazioni Unite nel contesto della guerra in Ucraina, soprattutto in termini di gestione e garanzia delle condizioni necessarie alla protezione dei rifugiati ucraini. Odobescu ha presentato a Henrikson gli “sforzi costanti” della Romania e il sostegno multidimensionale fornito dal nostro Paese per ridurre l'impatto negativo della guerra in Ucraina. La ministra romena ha inoltre affrontato le questioni attuali riguardanti l’immigrazione europea e la cooperazione con l'Oim per rafforzare i partenariati con i Paesi di origine. (Rob)