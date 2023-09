Migranti: Tajani, impedire che Mediterraneo diventi cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ha ragione Papa Francesco: dobbiamo impedire che il Mediterraneo sia un cimitero di migranti. E per farlo dobbiamo affrontare la questione migratoria insieme, come europei. Dobbiamo difendere il diritto a non migrare”. Lo ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo saluto in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Serve, dunque, un’importante azione in Africa per la sua crescita: serve una strategia a lungo termine”, ha aggiunto il ministro. (Rin)