Finanza: New York si conferma prima piazza d’affari mondiale, seguono Londra, Singapore e Hong Kong

- New York ha mantenuto lo status di primo centro finanziario mondiale nell’ultima edizione del Global Financial Centers Index pubblicato oggi a Londra. La capitale britannica ha mantenuto la seconda posizione in graduatoria, ma è insidiata da Singapore e Hong Kong. La Grande Mela ha superato Londra in vetta alla classifica delle maggiori piazze d’affari mondiali nel 2018, e mantiene un vantaggio significativo con un totale di 763 punti sulla base di una valutazione di 147 fattori. Le valutazioni vengono eseguite sulla base di dati forniti da terze parti, incluse la Banca mondiale, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e le Nazioni Unite. Rispetto allo scorso anno Londra ha ridotto leggermente il divario con New York, totalizzando 744 punti. Singapore, al terzo posto, dista però ora soli due punti dalla metropoli nel Regno Unito, e Hong Kong, quarta in classifica, segue ad appena un punto dalla città-Stato.(Was)