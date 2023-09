© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" a Zanica, nei pressi di Bergamo, al km 21, a causa di un incidente. Nell'impatto, che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante, due persone sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale e il personale Anas è impegnato nella gestione della circolazione stradale (Com)