Forza Italia: Tajani, vogliamo essere "centro di gravità permanente" della politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ambisce, citando Franco Battiato, a essere un “centro di gravità permanente”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista a “Famiglia Cristiana”. “Non ci facciamo influenzare dagli altri perché abbiamo una forte identità. E proprio per questo siamo aperti ad aggregare chi condivide i nostri valori. Possono arrivare da Renzi (Matteo, leader di Italia Viva) o dal Partito democratico, ma di sicuro non ci servono generali in cerca di un posto (il riferimento è a Roberto Vannacci, per il quale dopo la pubblicazione del suo libro, che ha suscitato tante polemiche, si ipotizza un futuro politico, ndr)”. Un progetto ambizioso che tuttavia rischia di cozzare con i propositi della Lega, alleato di governo, che simpatizza con il Rassemblement national di Marine Le Pen in Francia e con Alternativa per la Germania, due movimenti con cui Tajani ha sempre escluso potenziali alleanze. “Un conto è l’Italia, un conto è l’Europa. Qui siamo legati da un programma comune, in Europa, per quanto ci riguarda, noi non potremmo mai stringere accordi con chi è su posizioni filorusse, propugna l’uscita dall’euro o dice che bisogna creare delle classi scolastiche a parte per i bambini disabili”, ha concluso il ministro. (Res)