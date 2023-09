Filippine: Lopez Group investirà un miliardo di dollari nell’energia geotermica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato delle Filippine Lopez Group pianifica investimenti nell’energia geotermica per 60 miliardi di pesos (1,1 miliardi di dollari) nell’arco dei prossimi tre anni. La controllata Energy Development Corp., principale attore delle Filippine nel comparto geotermico, intende procedere allo scavo di 40 nuovi pozzi, per la maggior parte sull’isola centrale di Leyte e attorno al Monte Apo, nei pressi della città meridionale di Davao. Gli investimenti sono parte degli sforzi del Paese per cercare alternative al carbone e alle riserve nazionale di gas naturale, in progressivo esaurimento.(Fim)