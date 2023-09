Vietnam: attivista per il clima condannata a tre anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Vietnam ha condannato a tre anni di reclusione l’attivista per il clima Hoang Thi Minh Hong, riconoscendola colpevole di evasione fiscale. Lo riferisce “Radio Free Asia”, secondo cui la donna è stata anche condannata al versamento di una sanzione d’importo equivalente a 4mila dollari e alla restituzione di 274mila dollari in imposte non versate. La 51enne Hong era fondatrice e direttrice esecutiva di Change Vn, un’organizzazione non profit che puntava a sensibilizzare la società civile vietnamita in merito alle tematiche della tutela climatica e ambientale. L’attivista ha chiuso l’organizzazione lo scorso ottobre, dopo l’arresto da parte delle autorità vietnamite di diversi esponenti del movimento ambientalista nazionale. Hoang, che secondo le autorità vietnamite ha riconosciuto la propria colpevolezza, è il quinto attivista accusato di evasione fiscale in Vietnam. L’ The 88 Project, una organizzazione non governativa che sostiene l’attivismo e la libertà di espressione in Vietnam, ha definito la sentenza “una completa messinscena”.(Fim)