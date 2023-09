Usa: Blinken lancia Iniziativa di diplomazia musicale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha presentato ieri la Global Music Diplomacy Initiative, uno sforzo di portata globale teso a elevare la musica a strumento della diplomazia per promuovere la pace e la democrazia, e sostenere gli obiettivi della politica estera degli Stati Uniti. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. L’iniziativa punta a sfruttare partenariati pubblici e privati per creare un ecosistema musicale che contribuisca a generare equità economica e opportunità di inclusione sociale e formativa. Durante la cerimonia di presentazione dell’iniziativa, il trombettista, direttore d’orchestra e produttore discografico Quincy Jones, tra i più celebri esponenti della Black Music statunitense e ambasciatore Usa della musica Jazz, ha ricevuto l’edizione inaugurale del premio Peace Through Music Award.(Was)