Siria: un civile morto e due feriti in un attacco delle milizie filo-turche a Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Un civile è morto e altri due sono rimasti feriti in un attacco sferrato dalle milizie filo-turche, con il sostegno dell’artiglieria di Ankara, sul villaggio di Hadriyat, nella campagna settentrionale di Raqqa, nel nord della Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Nella stessa area della campagna di Raqqa, controllata dalle Forze democratiche siriane (Fds), l’artiglieria turca e le milizie affiliate ad Ankara avevano lanciato un attacco simile. Intanto, sembra tenere la tregua mediata da Ankara tra le milizie filo-turche dell’Esercito nazionale siriano e le fazioni armate Ahrar al Sham e Hayat Tahrir al Sham nei pressi di Jarabulus, nella campagna settentrionale di Aleppo, nel nord-est della Siria. Negli scontri, scoppiati per il controllo del valico strategico di Hamran, erano morte 16 persone, di cui nove dell’Esercito nazionale siriano e sette di Ahrar al Sham, che, con le fazioni affiliate, aveva preso il controllo di diversi villaggi della regione, compresa nel territorio interessato dall’operazione militare turca “Scudo dell’Eufrate” (lanciata nel 2016-2017). Da martedì, non si verificano scontri di rilievo, anche se questa mattina l’Osservatorio ha riferito di essere in possesso di un video nel quale si vedono due miliziani della divisione Sultan Murad, appartenente all’Esercito nazionale siriano, uccisi da “uomini armati non identificati”. (Res)