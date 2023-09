Nagorno Karabakh: consigliere presidenziale Babayan si consegna ad autorità Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere presidenziale delle autorità armene del Nagorno-Karabakh, Davit Babayan, ha deciso di consegnarsi alle forze dell'ordine dell'Azerbaigian. Lo ha riferito lo stesso Babayan in una dichiarazione al riguardo sulla sua pagina Facebook. “Sapete tutti che sono incluso nella lista nera dell'Azerbaigian e la parte azerbaigiana ha chiesto di recarmi a Baku per effettuare delle indagini. Oggi ho deciso di lasciare Stepanakert per recarmi a Shusha. Naturalmente questa decisione causerà grande dolore, ansia e stress ai miei parenti, ma sono sicuro che capiranno”, ha scritto Babayan. “La mia mancata presenza, o peggio, la mia fuga, causerà un grave danno al nostro popolo che soffre da molto tempo, a molte, molte persone, e io, come uomo onesto, lavoratore, patriota e cristiano, non posso permetterlo”, ha aggiunto Babayan. (Rum)