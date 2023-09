Ucraina: “Politico”, Pentagono e dipartimento di Stato "non in linea" su modalità di assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa e il dipartimento di Stato Usa "non sono in linea" in merito alle modalità e all’entità dell’assistenza militare statunitense all’Ucraina, e le divergenze stanno emergendo in concomitanza con la conclusione del mandato del generale Mark Milley come capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa. Lo scrive “Politico”, sottolineando che l’avvicendamento ai vertici delle forze armate giunge proprio mentre nell’Occidente si moltiplicano segnali di affaticamento sul piano della volontà politica e della disponibilità materiale per l’assistenza al Paese invaso dalla Russia. Come principale consulente militare del presidente Usa Joe Biden, Milley ha avuto un ruolo di primo piano nei processi decisionali degli Stati Uniti riguardo il conflitto dell’Ucraina, dalla scelta delle tipologie e dei quantitativi di armi da inviare a Kiev sino alle modalità di addestramento delle forze di quel Paese. Milley è noto anche per la sua relazione personale di lungo corso con l’omologo ucraino Valerii Zaluzhnyi e con altri capi delle forze armate in tutto il mondo. Assieme al segretario della Difesa Usa Lloyd Austin, Milley è stato il più convinto promotore del sostegno militare occidentale all’Ucraina. Il suo successore, il generale della Forza aerea Charles Q. Brown, si troverà a sostenere la stessa linea in un contesto assai più difficile, come dimostrato dalle crescenti resistenze politiche del Partito repubblicano Usa e dalla decisione della Polonia di interrompere gli invii di aiuti militari al vicino aggredito: una risoluzione che presto potrebbe essere annunciata anche dalla Francia. (segue) (Was)