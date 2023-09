Ucraina: “Politico”, Pentagono e dipartimento di Stato "non in linea" su modalità di assistenza militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Politico”, i vertici del governo Ucraino hanno fiducia in Brown, e sono convinti che il prossimo capo di stato maggiore Usa si batterà per l’invio di sistemi d’arma avanzati a Kiev. A Washington, però, è diffusa la sensazione che l’avvicendamento al vertice delle forze armate possa coincidere con “un punto di svolta” nell’approccio degli Stati Uniti al conflitto. In questo contesto si inserirebbero anche le divergenze tra Pentagono e dipartimento della Difesa riguardo l’entità, la qualità e le tempistiche degli aiuti militari all’Ucraina: Milley e Austin sono stati forti proponitori del progressivo incremento della pressione militare sulla Russia tramite il superamento delle “linee rosse” poste da Mosca: prima con l’invio degli avanzati sistemi lanciarazzi multipli Himars, poi con l’assistenza non dichiarata alla selezione di obiettivi in Crimea, e ancora col via libera all’invio a Kiev di missili antiradar Harm, caccia F-16, bombe a grappolo, proiettili per carri armati all’uranio impoverito e da ultimo l’ormai certa fornitura di missili balistici da teatro Atacm. Una fonte citata da “Politico” sottolinea che il dipartimento di Stato esprime una linea di maggior cautela: “Il dipartimento di Stato guarda alle opportunità (diplomatiche), il dipartimento della Difesa alle minacce”, ha spiegato la fonte. “I tizi alla Difesa direbbero che devono pensare ai pro e i contro di ogni decisione relativa agli armamenti, e che la responsabilità ricade su di loro”. (Was)