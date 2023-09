Italia-Cina: impresa, Unsic ospita incontro su opportunità di collaborazione e partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto sulle opportunità di collaborazione e di partnership tra Italia e Cina alla vigilia dell'anniversario solenne dei 700 anni dalla morte di Marco Polo che sarà celebrato nel 2024: un primo incontro conoscitivo, di cortesia, tra il mondo imprenditoriale italiano e cinese è quello avvenuto tra Li Bin, ministro consigliere dell'economia e del commercio dell'ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia a Roma, e Domenico Mamone, presidente dell'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic). Lo riferisce un comunicato dell’Unsic, l'associazione sindacale datoriale con oltre tremila sedi in tutta Italia e che ha fatto il suo ingresso nel "parlamentino" del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) nelle scorse settimane. L'iniziativa s'è svolta a Roma, presso la sede nazionale dell'Unsic a Trastevere. (segue) (Com)