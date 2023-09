Italia-Cina: impresa, Unsic ospita incontro su opportunità di collaborazione e partnership (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenico Mamone, da parte sua, ha illustrato la realtà dell'associazione sindacale da lui presieduta, tra le più importanti sul fronte della rappresentanza imprenditoriale, offrendo la disponibilità del suo organismo alla collaborazione con realtà asiatiche. "Tra le istanze più avanzate dai nostri associati primeggia proprio quella di facilitare l'internazionalizzazione delle aziende. I contratti di filiera potrebbero costituire uno strumento idoneo a questo proposito", ha detto Mamone. In chiusura Li ha ricordato l'importante appuntamento del prossimo anno con l'anniversario dalla morte di Marco Polo, "il personaggio storico europeo indubbiamente più conosciuto in Cina, insieme al gesuita Matteo Ricci". (Com)