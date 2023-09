Sardegna: Confartigianato, la sfida dei consorzi per ridurre le spese energetiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una rilevazione di Confartigianato, emerge come lo scorso anno il caro-energia sia costato alle piccole imprese italiane ben 23,9 miliardi di euro, con un’incidenza del 6,1% sul valore aggiunto prodotto e un maggior onere del 47,5% rispetto ai prezzi della media dell’Eurozona. Attualmente, nel nostro Paese, i prezzi al consumo di elettricità rimangono superiori del 90 per cento rispetto a quelli del 2019, a fronte del + 42,4 per cento registrato nei Paesi Ue. L’impatto del costo delle bollette sulle Pmi mette in evidenza anche la reazione delle aziende messa in atto con strategie diverse in cui spicca la riduzione dei margini di profitto - attuata dal 47,8 per cento delle imprese - accompagnata dalla ricerca di nuove forme di approvvigionamento energetico green. In particolare, il 22,2 per cento delle piccole imprese manifatturiere ha rinegoziato i contratti o cambiato il fornitore (la quota sale al 37,9 per cento per le imprese dei servizi), il 13,2 per cento ha puntato su maggiore efficienza energetica degli impianti e il 17,1 per cento sul consumo di elettricità autoprodotta (percentuale che aumenta al 34,1 per cento per le aziende dei servizi). Inoltre, il 42,5 per cento delle imprese dei servizi ha adottato strategie per il risparmio energetico della propria attività. Insomma, l’impegno e la sfida ai quali sono chiamati i Consorzi energia di Confartigianato consistono nell’assecondare il crescente orientamento delle Pmi a consumare meglio per spendere meno. (Rsc)