Kazakhstan: premier Smailov presiede incontro attuativo su progetto G4 City

- Il primo ministro del kazakhstan, Alikhan Smailov, ha presieduto un incontro del governo in merito all’attuazione del progetto G4 City nella regione di Almaty. Lo ha riferito tramite una nota l’ufficio del primo ministro. Durante l’incontro, il ministro dell’Economia nazionale Alibek Kuantyrov e il governatore della regione di Almaty Marat Sultangaziyev hanno presentato rapporti in merito al lavoro svolto sinora nell’ambito dell'iniziativa. Il progetto G4 City prevede la realizzazione di una zona economica speciale tra le città di Almaty e Konayev, suddivisa in quattro distretti: un centro finanziario e degli affari, un polo medico e dell’istruzione, uno snodo logistico e un cluster del settore turistico. La zona economica speciale, estesa su una superficie di 30mila ettari, dovrebbe funzionare sino al 2048 come catalizzatore di investimenti nazionali ed esteri.(Res)