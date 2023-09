Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni alla giunta presentate da Azione sul campo rom La Barbuta e da Fd'I sulle occupazioni abusive. La riunione prosegue con il vaglio di diverse delibere tra cui: la riqualificazione di piazza Fiume, il bilancio consolidato del 2022 del Campidoglio, il piano di mobilità alternativa sull'asse dalla stazione Termini a Tor Vergata in vista di una eventuale Expo 2030 a Roma. All'ordine dei lavori anche una serie di mozioni, tra cui una avanzata da Fd'I sul futuro dell'area dell'ex Tmb Salario. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (Ore 10-15).- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene al convegno "Pensiero tecnico e capitalismo. Riflessioni sull'evoluzione di una relazione complicata". Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Città del Vaticano-ingresso Cancello del Perugino. (Ore 9:30). (segue) (Rer)