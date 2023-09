Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla inaugurazione dell'installazione "Inside Out", nell'ambito della prima edizione del Festival dello Stupore. Via dell'Archeologia 52, Roma. (Ore 17).- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor assiste alla lezione magistrale di Antonio Forcellino nell'ambito del Festival della Storia. Piazza di Pietra, Roma. (Ore 18).- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla inaugurazione della mostra di Antiquariato "Arte e Collezionismo a Roma". Palazzo Brancaccio, via Merulana 248, Roma. (Ore 19). (segue) (Rer)