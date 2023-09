Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all'inaugurazione della prima edizione del Festival Internazionale Cinema in Verde. Orto Botanico, largo Cristina di Svezia, 23. (Ore 18:15).- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Convegno "Cosa scorre sotto i nostri piedi?" per la presentazione dello studio di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma nel contesto del clima che cambia. Palazzo Valentini, aula Consiliare "Giorgio Fregosi", via Quattro Novembre 119, Roma. (Ore 10).REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca partecipa alla giornata di talk in occasione della quinta edizione di “The Young Hope” la scuola di formazione politica di “Fino a prova contraria” fondata da Annalisa Quirico. Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366, Roma. (Ore 10:20). (segue) (Rer)