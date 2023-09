Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Flash Mob organizzato da Legambiente "Attaccàti al Tram" a sostegno delle nuove linee tranviarie della Capitale. Saranno presenti tra gli altri Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ed Edoardo Zanchini responsabile Ufficio Clima di Roma Capitale. Piazza della Repubblica, Roma. (Ore 10:30).- Concerto di Orchestra e Coro del Teatro dell'Opera di Roma organizzato dall'Istituto Romano di San Michele. Chiesa di San Michele Arcangelo, Roma. (Ore 20).- Inaugurazione di "Politicamente", la nuova scuola di formazione del Partito democratico per i giovani amministratori under30 del Lazio. Dopo i saluti di apertura del Segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori, della Segretaria nazionale Elly Schlein in collegamento e del capogruppo alla Pisana Mario Ciarla, inizierà l'incontro "Verso le elezioni europee: la sfida della nuova Europa e Pnrr. Isola di Ventotene (Ore 16).- "Un anno di governo. L'Italia s'è desta": evento organizzato da Fratelli D'Italia. Parteciperanno il senatore Lavinia Mennuni, l'assessore alla Mobilità del Lazio Fabrizio Ghera e Federico Guidi di Fd'I. Carrot's Bar Piazza Euclide 1, Roma. (Ore 17:30-20).- Presentazione del libro "C'era una volta al bar di Vezio", di Maria Arcidiacono. Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales, 5, Roma. (Ore 18). Intervengono Massimo D'Alema, e l'assessore al Lavoro del Municipio I, Adriano Labbucci. (Rer)