Regno Unito: governo minaccia di abbandonare la Convenzione sui diritti umani

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, è stata autorizzata a ventilare la prospettiva di un abbandono della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) come "mossa di avvertimento" alla Corte di Strasburgo affinché non blocchi i voli che deportano migranti clandestini dal Regno Unito al Ruanda. Come riferisce il quotidiano "The Times", il governo britannico sta cercando di ribaltare una sentenza della Corte d'appello di giugno che ha concluso che tale politica non rispetta gli obblighi del Regno Unito ai sensi della Cedu. Il 9 ottobre inizierà un'udienza di tre giorni presso la Corte suprema, che determinerà se la politica del governo sull'invio dei richiedenti asilo in Ruanda sia legale, anche se la sentenza non è prevista prima di novembre. (Rel)