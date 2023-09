© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato risolto il problema al sistema informatico del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, che aveva causato lo stop di diverse fabbriche dell’azienda in tutto il mondo. È quanto comunicato dalla stessa Volkswagen, secondo cui “la rete funziona di nuovo in maniera stabile”. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, al momento si esclude che il guasto sia stato causato da un attacco informatico. (geb)