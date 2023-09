Francia: 91 per cento studenti ebrei afferma di aver subito atti antisemiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 91 per cento degli studenti francesi di confessione ebraica affermano di essere stati vittima di atti antisemiti a scuola. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop) su richiesta della Commissione degli studenti ebrei di Francia (Eujf). L'89 per cento affermano di aver subito delle osservazioni caratterizzate da stereotipi, il 45 per cento degli insulti antisemiti e il 43 per cento degli attacchi fisici e verbali. (Frp)