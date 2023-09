Cambogia-Thailandia: primo ministro Srettha Thavisin in visita ufficiale a Phnom Penh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, è arrivato a Phnom Penh, in Cambogia, per una visita ufficiale su invito dell’omologo Hun Manet. Secondo quanto annunciato da un comunicato del ministero degli Esteri thailandese, oltre a incontrare il premier cambogiano, Thavisin sarà ricevuto dal presidente del Senato, Say Chhum, e dalla presidente dell’Assemblea nazionale, Khuon Sudary. Inoltre, vedrà l’ex primo ministro (e padre dell’attuale) Hun Sen, ora presidente del Consiglio privato supremo di sua maestà il re. La visita, si legge nella nota, punta a rafforzare ulteriormente il partenariato tra i due Paesi, entrambi guidati da nuovi capi di governo, e la cooperazione economica bilaterale. (Fim)