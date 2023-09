Migranti: Marocco, arrestati tre sub-sahariani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza marocchine hanno arrestato a Tan Tan, nel sud-ovest del Marocco, tre persone di età compresa tra 26 e 41 anni provenienti dalla regione sub-sahariana. Sono stati arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani e di organizzare viaggi per emigrare illegalmente. Il fermo è avvenuto durante la preparazione di un tentativo di emigrazione illegale via mare. Durante l’operazione sono stati sequestrati un gommone, tre motori, una bussola e un dispositivo di posizionamento satellitare. Gli arrestati si trovano in custodia cautelare, in attesa delle procedure legali e delle indagini giudiziarie supervisionate dalla Procura.(Mar)