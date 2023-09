Regno Unito: fisco indaga su affari importante donatore del Partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento governativo britannico responsabile per la riscossione delle imposte (Hmrc) sta indagando sugli affari fiscali di uno dei principali e più influenti donatori del Partito conservatore. Il quotidiano "The Guardian" riferisce che l'Hmrc sta indagando sugli affari di Anthony Bamford, che gestisce da tre anni Jcb, azienda produttrice di attrezzature per la costruzione edilizia, la demolizione e l'agricoltura. Bamford è stato tra i donatori più importanti del Partito conservatore negli ultimi decenni; ha anche finanziato l'ex primo ministro Boris Johnson e la campagna "Vote Leave" che promuoveva l'uscita dall'Ue. Come riporta il quotidiano, l'Hmrc sta indagando sugli affari fiscali personali di Bamford, che rischiano di mettere in imbarazzo il partito Tory e la Camera dei Lord. L'inchiesta "mette in dubbio se i conservatori debbano accettare fondi dal partito in vista delle elezioni generali" e potrebbe anche "gettare un'ombra sugli oltre 10 milioni di sterline (circa 11,5 milioni di euro) che lui e la sua famiglia hanno donato al partito nel corso delle elezioni degli ultimi vent'anni". (Rel)