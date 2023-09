Cina: “Financial Times”, ex ministro Esteri Qin Gang ha avuto relazione con una conduttrice televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri della Cina Qin Gang è stato rimosso dal suo incarico a causa di una relazione extraconiugale con una nota presentatrice televisiva cinese, Fu Xiaotian. E’ quanto affermano “sei fonti anonime” citate dal quotidiano “Financial Times”, che aggiungono un nuovo dettaglio alle recenti rivelazioni del quotidiano statunitense "Wall Street Journal” in merito alla presunta relazione extraconiugale costata a Qin l’incarico di ministro. La 40enne Fu, ex conduttrice del principale talk show di Phoenix Tv, un’emittente televisiva cinese con sede a Hong Kong, ha avuto un figlio lo scorso anno con l’ausilio di una madre surrogata negli Stati Uniti, proprio mentre Qin serviva come ambasciatore della Cina negli Usa. Il "Wall Street Journal” aveva riferito per l’appunto che la relazione extraconiugale risaliva al mandato da ambasciatore di Qin, ed era risultata “nella nascita di un bambino negli Stati Uniti”. Due fonti vicine alla giornalista consultate hanno riferito all’emittente televisiva “Cnn” che Fu ha smesso di aggiornare il suo profilo WeChat lo scorso maggio, dopo essere rientrata in Cina dagli Usa. Qin, ufficialmente sollevato dall'incarico di ministro degli Esteri a luglio, dopo essere sparito per circa un mese dalla scena pubblica, sarebbe oggetto di una indagine tesa a stabilire se la sua condotta abbia arrecato un danno alla sicurezza nazionale della Cina. Qin, che ha guidato il ministero degli Esteri cinese per soli sei mesi prima di essere sostituito dal suo predecessore Wang Yi, è stato ambasciatore cinese a Washington da luglio 2021 a gennaio di quest'anno.(Cip)