Usa: il militare Travis King sta rientrando nel Paese dopo l'espulsione dalla Corea del Nord

- Travis King, il militare Usa arrestato dalle autorità nordcoreane il 18 luglio scorso dopo avere attraversato illegalmente il confine tra le due Coree, è già in volo verso gli Stati Uniti, dopo essere stato preso in custodia dalle autorità Usa. Lo ha confermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller. In una nota, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha espresso “apprezzamento per l’impegno del team inter-agenzia che ha lavorato incessantemente mosso dalla preoccupazione per la salute del soldato King. Ringraziamo anche il governo della Svezia per il suo ruolo diplomatico (…) e il governo della Repubblica Popolare Cinese per la sua assistenza nel facilitare il transito del soldato King”. La liberazione del militare da parte delle autorità della Corea del Nord rappresenta un raro successo diplomatico nelle relazioni tra Washington e Pyongyang, in una congiuntura segnata da una fortissima tensione militare nella Penisola coreana. (segue) (Was)