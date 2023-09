Usa: il militare Travis King sta rientrando nel Paese dopo l'espulsione dalla Corea del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pyongyang ha annunciato l’espulsione di King ieri, e la notizia è stata confermata in una nota dal portavoce del Pentagono, Pat Ryder. Il mese scorso, la stampa nordcoreana aveva riferito che il militare statunitense aveva "ammesso di essersi introdotto illegalmente nel territorio” nordcoreano, e di averlo fatto a causa dei “maltrattamenti disumani e alla discriminazione razziale nell’Esercito degli Stati Uniti”. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Kcna", King si era detto “deluso dalla disuguale società americana” e aveva “espresso la volontà di cercare asilo politico nella Corea del Nord o in un Paese terzo”. Stando alle informazioni fornite dalle autorità statunitensi, King era stato sottoposto a un procedimento disciplinare in Corea del Sud, ma era fuggito prima di imbarcarsi su un volo che doveva riportarlo negli Usa, e aveva attraversato il confine tra le due Coree dopo essersi unito in abiti civili a una visita guidata della linea demilitarizzata. (Was)