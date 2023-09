Vietnam: Fmi conclude consultazioni su Articolo IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato tramite una nota il completamento delle consultazioni sull'Articolo IV con le autorità del Vietnam. Secondo il Fondo, il Vietnam ha registrato una forte ripresa post-pandemia nel 2022 grazie a solidi fondamentali economici e ad una gestione prudente della salute pubblica durante l’emergenza sanitaria globale. Lo scorso anno il Paese ha conseguito una storica crescita economica dlel’8 per cento, senza precedenti dagli anni Novanta del secolo scorso, grazie alla forza delle domande interna ed estera. L’inflazione è stata mantenuta mediamente al 3,2 per cento, ben al di sotto dell’obiettivo ufficiale del 4 per cento, anche se nel corso dell’anno si è registrato un progressivo aumento. A fine anno e nella prima metà del 2023, però, la ripresa ha subito un rallentamento a causa di stress finanziario nel settore dello sviluppo immobiliare, di un rallentamento delle vendite e di ostacoli legali, oltre al progressivo aumento delle tensioni sul fronte dei cambi valutari. L’economia del Vietnam ha scontato anche un forte deterioramento della domanda estera a partire dalla fine dello scorso anno, con un calo delle esportazioni del 12 per cento nella prima metà di quest’anno. Secondo il Fondo monetario, questi fattori negativi hanno in parte allentato i loro effetti, ma quest’anno la crescita del Vietnam dovrebbe comunque rallentare al 4,7 per cento, sostenuta dalla ripresa delle esportazioni e da politiche fiscali espansive. L’inflazione dovrebbe mantenersi al di sotto del 4,5 per cento.(Fim)