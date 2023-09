Usa: consigliere presidenziale per le Americhe Dodd in visita in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale per le Americhe del presidente Usa Joe Biden, Christopher J. Dodd, si trova in visita a La Toja, in Spagna, sino al primo ottobre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il funzionario parteciperà alla conferenza economica internazionale La Toja Forum – Transatlantic Linkage per promuovere gli sforzi degli Stati Uniti in favore di una crescita economica più inclusiva e sostenibile in America Latina e nei Caraibi.(Was)