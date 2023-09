Malesia: governo alle prese con la carenza di riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo aumento dei prezzi del riso importato ha spinto i consumatori della Malesia a fare incetta delle meno costose opzioni prodotte localmente, causando una carenza generalizzata e ulteriori incrementi dei prezzi. Lo riferiscono i media locali, ricordando che la Malesia è in grado di soddisfare con la propria produzione soltanto il 70 per cento della domanda nazionale, e per tale ragione il governo ha introdotto programmi tesi a incrementare la produzione locale. Da giorni molti supermercati e negozi di alimentari sono privi di sacchi da 5 e 10 chili di riso di produzione nazionale, che vengono immediatamente acquistati dai consumatori appena vengono posti sugli scaffali. Il prezzo del riso prodotto in Malesia è fissato per legge a un massimo di 26 ringgit (5,54 dollari) per 10 chilogrammi. Il riso importato da Paesi come India, Pakistan, Thailandia, Vietnam e Cambogia è solitamente più costoso, ma la differenza si è ampliata significativamente dal primo settembre, quando Padiberas Nasional (Bernas), conglomerato malesiano che controlla la distribuzione del riso, ha aumentato del 36 per cento i prezzi al dettaglio del riso importato riflettendo le dinamiche del mercato globale, che risente dei limiti alle esportazioni di alcuni grandi produttori come l’India. (segue) (Inn)