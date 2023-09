Corea del Nord: status di potenza nucleare elevato al rango costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 14ma Assemblea suprema del popolo, il parlamento della Corea del Nord con funzioni perlopiù limitate alla ratifica, ha approvato l’inserimento nel testo della Costituzione dello status di Paese dotato di armi nucleari. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani. “La politica di edificazione della forza nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) è stata resa permanente nella forma della legge di base dello Stato” ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong-un durante una sessione dell’Assemblea che si è tenuta il 26 e 27 settembre. Quest’anno la Corea del Nord ha effettuato un numero record di test balistici, e le tensioni con la Corea del Sud e gli Stati Uniti, che hanno mobilitato elementi della loro deterrenza strategica nella Penisola coreana, sono sempre più forti. Lo scorso anno l’Assemblea suprema del popolo aveva già ratificato una legge ordinaria che proclamava la Corea del Nord uno Stato dotato di armi nucleari. Già in quell’occasione, Kim aveva affermato che lo status di potenza nucleare del Paese è “irreversibile”, e aveva avvertito che la nuova legge contempla il ricorso ad attacchi nucleari preventivi per assicurare la difesa nazionale. Ieri Kim ha parlato di un “momento storico che fornisce una potente leva politica per il rafforzamento delle capacità di difesa nazionale”. Il leader nordcoreano ha anche accusato Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone di aver dato vita a una "versione asiatica della Nato, che è la causa fondamentale della guerra e dell'aggressione". (segue) (Git)