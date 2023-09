Iraq: ministro Interno Shammari, risultati inchiesta su incendio Hamdaniya entro 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno dell’Iraq, Abdul Amir al Shammari, ha annunciato che 14 persone sono state arrestate finora nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio scoppiato nella notte tra il 26 e il 27 settembre in una sala da cerimonie nuziali, a Hamdaniya, nel governatorato settentrionale di Ninive. Lo si apprende da un comunicato stampa, diramato ieri dal ministero dell’Interno iracheno. Il Consiglio di sicurezza della regione del Kurdistan iracheno, intanto, ha annunciato che le forze di sicurezza interna Asayish avevano arrestato il proprietario della sala da cerimonie, Samir Suleiman Khurmi Rafu Asu, e lo avevano consegnato alle autorità federali. L’arresto era avvenuto su segnalazione del governo federale, che aveva comunicato al ministro dell’Interno della Regione autonoma che Asu era in fuga. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il ministero dell’Interno del governo federale di Baghdad ha annunciato l’arresto di tre delle quattro persone contro le quali era stato spiccato un mandato di arresto per aver provocato l’incidente nella sala da cerimonie. Secondo il comandante delle operazioni sul posto, il generale Abdullah Ramadan al Jubouri, lo stesso che aveva comunicato il bilancio ufficiale dell’incendio (87 morti e 136 feriti), tra le persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta figurano anche i nove addatti alla direzione della sala da cerimonie. Al Jubouri, inoltre, aveva spiegato che era in corso un coordinamento tra le forze di sicurezza federali e regionali. (segue) (Irb)