Nagorno-Karabakh: prosegue l'esodo dalla regione, 53.629 rifugiati in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 53.629 rifugiati sono giunti sinora dal Nagorno-Karabakh in Armenia. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del primo ministro armeno Nazeli Baghdasaryan, fornendo l’ultimo aggiornamento sull’esodo dei residenti armeni che stanno lasciando la regione dopo le operazioni militari condotte dall’Azerbaigian. Il 19 e 20 settembre le forze armate di Baku hanno effettuato quella che è stata definita “un’operazione antiterrorismo” per ripristinare la sovranità dell’Azerbaigian nella regione. In seguito a tale operazione è stato concordato un cessate il fuoco, mediato dalle forze di pace russe presenti nel Karabakh, e successivamente è iniziato l’esodo dei residenti locali armeni.(Rum)