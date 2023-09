Iraq: capi di Stato e di governo esprimono cordoglio per vittime incendio di Hamdaniya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi capi di Stato e di governo hanno manifestato il loro cordoglio per le vittime dell’incendio scoppiato in una sala da cerimonie di Hamdaniya, nel governatorato settentrionale di Ninive. Insieme alla Giordania, l’Arabia Saudita è stata tra i primi Paesi a esprimere le proprie condoglianze, in un comunicato stampa diramato dal ministero degli Esteri, nel quale si auspicava una pronta guarigione dei feriti. Anche l’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, ha prontamente inviato messaggi di condoglianze al presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, e al primo ministro, Mohammed Shia al Sudani. Manifestazioni di cordoglio e di solidarietà sono giunte anche dai segretari generali della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, e del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim Mohammed al Budaiwi. Anche l’ambasciata d’Italia in Iraq ha pubblicato sul suo profilo ufficiale sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) un messaggio dedicato alle vittime dell’incendio. “Abbiamo il cuore infranto per la notizia dell’incendio a Hamdaniya, costato la vita a così tante vite, durante una cerimonia nuziale. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla popolazione e alle famiglie delle vittime, mentre auguriamo ai feriti una pronta guarigione”, si legge nel messaggio della rappresentanza diplomatica italiana. Messaggi di condoglianze sono stati inviati anche dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al premier Sudani e al presidente Rashid. Inoltre, sempre attraverso la piattaforma X, l’ambasciatrice Usa a Baghdad, Alina Romanowski, ha manifestato la propria vicinanza del popolo iracheno nel cordoglio per le vittime, mentre la missione delle Nazioni Unite in Iraq (Manui) ha espresso “shock e dolore” per la perdita di vite umane. Analogamente, la delegazione dell’Unione europea in Iraq ha pubblicato su X un messaggio di condoglianze, mentre il ministero degli Esteri egiziano ha espresso la propria solidarietà al popolo e al governo iracheni. Messaggi di cordoglio sono giunti a Baghdad anche da parte del presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, e dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Infine, il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, oltre a esprimere le proprie condoglianze, ha prontamente messo a disposizione ambulanze e personale medico in caso di necessità. (Irb)