Arabia Saudita-Libano: ministro Esteri bin Farhan riceve inviato francese Le Drian

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha ricevuto, ieri, a Riad, l’inviato speciale della presidenza della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Durante l’incontro i due hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Riad e Parigi e delle modalità per intensificare la cooperazione congiunta in diversi ambiti. Il capo della diplomazia saudita, inoltre, ha affrontato con l’inviato francese gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libano, in relazione al fascicolo delle elezioni presidenziali, e diverse questioni regionali e internazionali. (Res)