Ucraina: forze armate, abbattuti più di 30 droni russi nella notte

- La difesa antiaerea ucraina ha abbattuto nella notte più di 30 droni kamikaze Shaheed lanciati dalla Russia. Lo ha riferito la portavoce delle forze di difesa dell'Ucraina meridionale Natalia Humenyuk nel corso di una diretta televisiva. Secondo Humenyuk il nemico ha lanciato diversi sciami di droni d’attacco da diverse direzioni. Secondo la portavoce, la difesa aerea si è attivata lungo tutta la direzione meridionale, in particolare nelle regioni di Mykolaiv e Odessa. "Il nemico ha diretto i droni d'attacco in varie direzioni, anche nelle regioni centrali. I risultati dell'attacco sono ancora in fase di valutazione, ma il lavoro della difesa aerea è stato abbastanza efficace. Più di 30 droni sono stati distrutti, lo stato maggiore calcolerà una cifra più precisa", ha detto Humenyuk. (Kiu)