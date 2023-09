Istruzione: Valditara, l'obiettivo è educare i giovani al rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche all'orale della maturità, la scuola che educherà al rispetto delle donne, degli omosessuali e di chiunque venga percepito come diverso, le norme che eviteranno che i tribunali possano vanificare le decisioni delle scuole sono le novità annunciate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in una intervista alla "Stampa". Da quest'anno nelle scuole partirà il progetto contro la violenza sulle donne. Il ministro si aspetta una risposta "molto positiva" perché queste lezioni uniscono la passione di docenti, che saranno appositamente formati al protagonismo diretto degli studenti in gruppi di autoriflessione in cui loro saranno centrali. Si tratta di un esempio della scuola 'costituzionale' che stiamo realizzando, una scuola che mette al centro la persona dello studente mutuando lo spirito della Carta e che ha rovesciato l'impostazione fascista che metteva la persona al servizio dello Stato". C'è odio e violenza contro le donne ma anche contro omosessuali, trans e chiunque venga percepito come diverso: "Nella scuola deve prevalere la cultura del rispetto. È il senso della riforma del voto di condotta e delle sospensioni approvata in Consiglio dei ministri, una riforma non meramente punitiva ma tesa a educare al rispetto di chiunque. Chi si comporta in modo violento dovrà capire che il suo comportamento è sbagliato attraverso un'attività di approfondimento, che si concluderà con una relazione che lo studente dovrà presentare ai propri insegnanti, ma anche attraverso attività di cittadinanza solidale". (segue) (Res)