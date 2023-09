Istruzione: Valditara, l'obiettivo è educare i giovani al rispetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sentenza del Tar, che ha annullato la bocciatura decisa da una scuola, il ministro ha istituito un gruppo di lavoro per studiare come impedire che la magistratura vanifichi le decisioni assunte dagli istituti: "Ho incontrato il presidente del Consiglio di Stato e siamo d'accordo sulla necessità di un'opera di semplificazione delle leggi. Abbiamo individuato delle norme su cui lavorare per rendere più semplice la vita dei dirigenti scolastici e dei docenti e per evitare il contenzioso amministrativo". Quanto all'Agenda: "Coinvolge 2000 scuole del Mezzogiorno ove si farà potenziamento, e specificamente 245 istituti situati in contesti di particolare disagio in cui opereremo attraverso 10 linee di intervento. Sarà il fulcro dello sviluppo dei territori, tramite una serie di iniziative come l'inserimento di più docenti, l'estensione del tempo scuola al pomeriggio, una specifica formazione per gli insegnanti, sviluppo della pratica sportiva. Caivano rappresenterà un progetto pilota di Agenda Sud e sarà supportato e monitorato costantemente dal Ministero", ha concluso Valditara. (Res)