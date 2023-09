Qatargate: Cozzolino, io sospeso dal Pd in modo indecente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dello scandalo Qatargate, il presunto caso di corruzione che coinvolge diversi europarlamentari emerso circa nove mesi fa, Andrea Cozzolino, ricorda la sua sospensione dal Partito democratico avvenuta "via stampa e senza che avessi ricevuto un avviso di garanzia". Lo ha affermato lo stesso eurodeputato in un'intervista al "Corriere della Sera". "Mi attendevo più rispetto per un parlamentare che ha sempre svolto la sua attività con disciplina ed onore. È stato disumano, indecente". Gli sono stati vicino "la mia famiglia innanzitutto, la mia comunità storica e testimonianze individuali come quella del collega Franco Roberti, con il suo intervento di grande spessore giuridico e morale in Parlamento, e di Massimiliano Smeriglio, sul piano umano e politico". Dopo tre mesi il Parlamento rimuove l'immunità e Cozzolino viene arrestato: "Era proprio necessario? Soprattutto dopo che avevo comunicato alla magistratura, più volte, la disponibilità ad essere interrogato e chiesto io stesso alla commissione Juri di revocare l'immunità parlamentare? Ho fatto 4 mesi di domiciliari inutili, senza che arrivasse un solo nuovo elemento dalle indagini". "Sono stati momenti molto delicati - aggiunge - Vengo da una famiglia di origini molto umili legata alla storia della sinistra napoletana, mia nonna è stata medaglia d'oro della resistenza, mio padre un grande dirigente di Cgil e Pci. Mi ha devastato la sola idea di fare ombra a quella storia". (segue) (Res)