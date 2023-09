Qatargate: Cozzolino, io sospeso dal Pd in modo indecente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse erano pesanti. "Sembrava dovesse crollare il Parlamento europeo, con decine di parlamentari coinvolti, grandi flussi finanziari... e poi? Tutto si è ridotto a poche persone, che pure a voler credere alle accuse, che ad oggi sono senza riscontri, non avrebbero avuto la benché minima possibilità di influenzare le attività parlamentari". L'accusano di avere avuto con contatti con Abderrahim Atmoun, ambasciatore marocchino a Varsavia, che gli dava soldi per ordine dei servizi di Rabat: "Mai avuto un euro da Atmoun. Con lui c'è stato un rapporto di collaborazione politica e di amicizia basato sul pieno rispetto reciproco. Stiamo parlando di un alto diplomatico". Cozzolino osserva infine che "c'è un tema di fondo che non riguarda la protezione di una casta, ma l'autonomia e l'indipendenza dell'attività parlamentare. Le indagini hanno origine dai servizi segreti, forse addirittura non europei, e riguardano parlamentari e gruppi parlamentari, che sono stati coinvolti in intercettazioni che nessun giudice ha mai autorizzato. Una violazione grave delle sue prerogative alla quale il Parlamento non ha saputo rispondere come avrebbe dovuto". (Res)