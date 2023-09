Giappone: corte ordina risarcimento per 128 vittime non riconosciute della malattia di Minamata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale di Osaka, in Giappone, ha ordinato allo Stato di versare un totale di 350 milioni di yen (2,3 milioni di dollari) a titolo di risarcimento per 128 vittime non riconosciute della malattia di Minamata, la sindrome causata dall’avvelenamento idrico da mercurio che deve il suo nome alla cittadina giapponese dove fu scoperta a seguito di un disastro ecologico nel 1956. I 128 querelanti erano stati esclusi dai pagamenti previsti da una legge speciale per le vittime della malattia di Minamata in vigore dal 2009. Il disastro del 1959 fu causato dal versamento in mare di mercurio perpetrato per anni dallo stabilimento chimico Chisso Corp., nella prefettura giapponese sud-occidentale di Kumamoto. La sindrome causa la paralisi del sistema nervoso centrale e gravi malformazioni congenite. Il riconoscimento delle vittime è stato oggetto per decenni di varie battaglie legali.(Git)