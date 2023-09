Ucraina: consigliere presidenziale Podolyak, il nostro obiettivo è isolare la Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva ucraina sembra sostanzialmente ferma sul lunghissimo fronte terrestre, mentre ottiene successi con i bombardamenti in Crimea. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky spiega in una intervista al "Corriere della Sera" che "abbiamo obiettivi tattici in diversi settori del fronte e uno strategico che è di eliminare la capacità della Crimea di rifornire le truppe sulla prima linea. Qui stiamo avendo successo, è vero. Abbiamo pianificato l'attacco in tre fasi. Distruggere i sistemi di comunicazione radio, elettronici e le antenne radar per aprire il cielo sul Mar Nero. E siamo ad un ottimo punto". "La seconda fase - aggiunge - è la distruzione della flotta russa sul Mar Nero o almeno il suo allontanamento dalla Crimea. E ci stiamo riuscendo. La terza fase sarà compromettere le loro infrastrutture logistiche al servizio dell'Armata: caserme, basi di raggruppamento, depositi di alimentari, carburante e munizioni, vie di trasporto compreso il ponte di Kerch. Per questo vedrete ancora un incremento dei nostri attacchi alla Crimea". Il consigliere osserva inoltre che la Crimea è così importante perché "all'incirca l'80 per cento di ciò che serve alla prima linea transita da lì". E l'ombrello di protezione della contraerea russa è davvero compromesso: "Sì, parte dei loro sistemi S400, i più efficienti, sono fuori uso. Restano i Triumph che però sono meno efficaci. Da qualche giorno riusciamo a colpirli con più facilità con i nostri droni o, a seconda dei target, con i missili". (segue) (Res)