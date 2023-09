Ucraina: consigliere presidenziale Podolyak, il nostro obiettivo è isolare la Crimea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai missili a lunga gittata americani Atacms che il presidente americano, Joe Biden, ha appena promesso: "Servono proprio a distruggere le loro linee logistiche, ma voglio sottolineare due punti. Ci siamo impegnati a non usarli contro il territorio della Federazione russa, ma la Crimea per il diritto internazionale è ucraina, quindi non ci sarebbe nessuna controindicazione. Secondo, il nostro Stato Maggiore lavora benissimo anche con i droni di nostra produzione". Eliminare la Crimea come centro logistico significa vincere la guerra: "Di certo sarà un grande successo. I russi saranno più deboli. Basteranno pochi giorni per accorgersene. Le truppe russe al fronte andranno nel panico e la retorica politica di Mosca cambierà del tutto. Al Cremlino rispolvereranno la minaccia nucleare. Non solo Medvedev, ma Putin in persona. E poi in Occidente le lobby pro-russe si metteranno a parlare della necessità di una tregua o di negoziati di pace". Fonti francesi parlano di droni ucraini usati dalle forze governative del Sudan contro i ribelli sostenuti dai mercenari russi della Wagner: "Non è vero. Per noi il problema è ricevere armi, non ci possiamo permettere di rinunciare ai droni che riusciamo a produrre. Però è vero che in Sudan ci sono truppe Wagner così come in Mali e Congo. E noi siamo interessati a studiare le attività di Mosca anche in Africa", ha concluso Podolyak. (Res)