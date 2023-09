Usa: i tre panda dello zoo Smithsonian torneranno in Cina alla fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre esemplari di panda gigante ospitati dallo Smithsonian National Zoo di Washington torneranno in Cina alla fine dell’anno, archiviando così quello che per decenni è stato un simbolo degli scambi amichevoli tra gli Stati Uniti e la Cina nell’ambito della cosiddetta “diplomazia dei panda”. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la restituzione degli animali, pur essendo prevista dagli accordi tra i due Paesi, riflette il progressivo aumento delle tensioni tra le maggiori potenze mondiali. Il primo panda gigante è arrivato negli Usa dalla Cina nel 1972: un dono seguito alla storica visita nel Paese asiatico dell’allora presidente Richard Nixon. I tre panda dello Smithsonian non saranno gli ultimi a dover tornare in Cina: lo Zoo di Atlanta, nello Stato Usa meridionale della Georgia, restituirà i suoi quattro esemplari al Paese asiatico entro la fine del prossimo anno.(Was)