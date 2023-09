Brasile: record trapianti primo semestre 2023, 40 mila sono in lista di attesa per un rene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile non ha mai registrato un numero così alto di donazioni di organi come nella prima metà di quest'anno. Lo riferisce il ministero della Salute, secondo cui oltre 1.900 donatori hanno consentito di effettuare 4.300 trapianti, il 16 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante la buona notizia, tuttavia, la lista di attesa di pazienti che aspettano una compatibilità resta lunga, con 40.000 persone. Il 92 per cento dei pazienti è in attesa di un rene.(Brb)