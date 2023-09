Argentina: presidenziali, Massa annuncerà domenica la sua squadra economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza dell'Argentina per la coalizione di centro-sinistra Uniti per la Patria e attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa, annuncerà questa domenica i suoi eventuali nominativi per il dicastero dell'Economia e la guida della Banca centrale (Bcra) in caso di vittoria alle elezioni di ottobre. Lo riferisce il giornale "Ambito Financiero". L'annuncio avverrà durante il primo dibattito presidenziale, che si svolgerà questa domenica primo ottobre presso l'Università nazionale della provincia di Santiago del Estero. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano, il Consiglio di amministrazione della Bcra sotto Massa sarà composto "per metà dal partito di governo e per metà dall'opposizione".(Abu)