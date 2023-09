Usa: Trump, sciopero auto non conta, settore fallirà per transizione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che qualsiasi risultato ottenuto dal sindacato United Auto Workers, nel quadro delle trattative con le case automobilistiche di Detroit per il nuovo contratto di lavoro, “non conta”, perchè la transizione verso i veicoli elettrici farà “fallire” il settore. Durante un discorso in Michigan, dove ha incontrato i lavoratori, Trump ha affermato che “quello che riuscirete ad ottenere non conta nulla, perchè tra un paio di anni attività come queste chiuderanno”. L’ex presidente ha così attaccato l’amministrazione Biden e gli incentivi del governo alla produzione di veicoli elettrici. (Was)