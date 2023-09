Usa: presidenziali, candidati repubblicani si affrontano nel secondo dibattito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alle primarie del Partito repubblicano in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti si sono affrontati ieri nel secondo dibattito pubblico organizzato dal partito, e segnato come il primo dall’assenza del candidato di punta, l’ex presidente Donald Trump. Sette candidati hanno sodisfatto i requisiti per prendere parte al dibattito, che si è tenuto a Simi Vally, in California: il governatore della Florida Ron DeSantis, l’imprenditore Vivek Ramaswamy, l’ex vicepresidente Mike Pence, l’ex ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley, il senatore del South Carolina Tim Scott, l’ex governatore del New Jersey Chris Christie e il governatore del North Dakota, Dough Burgum. Come già anticipato nei giorni scorsi, Trump, che nei sondaggi di gradimento gode di un netto vantaggio sui suoi avversari, ha deciso di disertare l’evento, recandosi invece a Detroit per incontrare i lavoratori dell’industria dell’auto impegnati in uno sciopero. (segue) (Was)